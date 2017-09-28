Газель и иномарка после ДТП ищут свидетелей для определения виновника аварии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Участники ДТП с пассажирской Газелью и иномаркой разыскивают очевидцев в Нижнем Тагиле. Авария произошла утром 28 сентября на Вагонке.

Водитель Газели на большой скорости врезался в Тойоту Аурис. Авария произошла 28 сентября в 8:30.

ДТП случилось на перекрестке ул. Ильича и ул. Сибирская на Вагонке.

В это время в Газели находились пассажиры. В автомобиле Тойота присутствовали дети.

Я ехала по улице Ильича и поворачивала на улицу Сибирская, в момент поворота меня начала обгонять Газель с левой стороны и врезалась в мою машину. Меня снесло на тротуар. Пыталась выйти, у меня заблокировало все двери. К сожалению, ни у меня, ни у водителя Газели не было видеорегистратора, -- рассказывает водитель Тойоты Елена.

По словам автоледи, водитель Газели пытается уйти от ответственности. Водитель пострадавшей иномарки просит откликнуться очевидцев происшествия. Контакты сторон можно получить в редакции по телефону +7 (3435) 499-334.





Ищем свидетелей ДТП, записи видеорегистраторов. Все, кто владеет информацией, не будьте равнодушны. Водитель Газели пытается уйти от ответственности, он уверяет, что у меня не был включен сигнал поворота, -- просит о помощи водитель Тойоты.



В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет, проводится проверка.