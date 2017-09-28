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Новости Нижнего Тагила

Газель и иномарка после ДТП ищут свидетелей для определения виновника аварии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 сентября 2017, 18:15Добавить новость
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Участники ДТП с пассажирской Газелью и иномаркой разыскивают очевидцев в Нижнем Тагиле. Авария произошла утром 28 сентября на Вагонке. 

Водитель Газели на большой скорости врезался в Тойоту Аурис. Авария произошла 28 сентября в 8:30. 

 

ДТП случилось на перекрестке ул. Ильича и ул. Сибирская на Вагонке. 

 

В это время в Газели находились пассажиры. В автомобиле Тойота присутствовали дети. 

 

Я ехала по улице Ильича и поворачивала на улицу Сибирская, в момент поворота меня начала обгонять Газель с левой стороны и врезалась в мою машину. Меня снесло на тротуар. Пыталась выйти, у меня заблокировало все двери. К сожалению, ни у меня, ни у водителя Газели не было видеорегистратора, -- рассказывает водитель Тойоты Елена.

 

По словам автоледи, водитель Газели пытается уйти от ответственности. Водитель пострадавшей иномарки просит откликнуться очевидцев происшествия. Контакты сторон можно получить в редакции по телефону +7 (3435) 499-334.

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Ищем свидетелей ДТП, записи видеорегистраторов. Все, кто владеет информацией, не будьте равнодушны. Водитель Газели пытается уйти от ответственности, он уверяет, что у меня не был включен сигнал поворота, -- просит о помощи водитель Тойоты.

 

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В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет, проводится проверка.

 

Автомобиль Тойота поворачивал, Газель совершила обгон. Оба водителя не убедились в безопасности момента. Сейчас по данному ДТП проводится проверка, -- проинформировали в отделении пропаганды ГИБДД.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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