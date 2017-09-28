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Новости Нижнего Тагила

Годовалый ребенок и две женщины убиты в Свердловской области

28 сентября 2017, 13:00Добавить новость
насилие,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело

27 сентября в поселке в Алапаевском районе Свердловской области в ходе тушения пожара были обнаружены три трупа со следами насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Погибшими оказались две женщины – мать и дочь, и годовалый ребенок.

Первым на месте ЧП оказался глава местной администрации. Он и обнаружил тела погибших. На место инцидента он пришел потому, что заметил родственника семьи в нетрезвом виде и в окровавленной одежде. Помимо этого, в доме горела одна из комнат, мужчина самостоятельно ее потушил и в соседней комнате нашел окровавленные трупы.

По полученной от свидетеля информации, правоохранители быстро задержали подозреваемого. На место трагедии выехала оперативно-следственная группа, следователи по особо важным делам, криминалисты, руководство СУ по Свердловской области.

Следствие полагает, что именно родственник совершил убийство, мотивы которого пока неясны.

Тела будут направлены на судмедэкспертизу, родственник пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

По делу проводится комплекс мероприятий, направленных на точное установление картины ЧП. В отношении задержанного, скорее всего, по решению суда будет выбрана мера пресечения – заключение под стражу до завершения следствия. 

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