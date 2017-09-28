Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе Екатеринбург-Тюмень (ФОТО)

Ночью на трассе Екатеринбург-Тюмень грузовик сбил пешехода.

Водитель фуры сбил 39-летнего мужчину. Он переходил дорогу. От удара с грузовиком пешеход погиб.

Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия, они заметили, что рядом находится пешеходный переход. Предполагается, что пешеход решил перейти там, где ему было удобнее. При этом, на мужчине не было светоотражающих знаков.

Водитель грузовика имеет стаж 14 лет вождения. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что увидел пешехода лишь на расстоянии 20 метров. Водитель пытался затормозить и вывернул руль в другую сторону, но не смог избежать столкновения, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru