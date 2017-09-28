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Новости Нижнего Тагила

Повара детдома в Карпинске получили полгода ограничения свободы за отравление 32 детей

28 сентября 2017, 19:55Добавить новость
больница,здоровье,нарушение,Свердловская область,суд,уголовное дело,карпинск,сальмонеллез
Суд вынес решение по уголовному делу в отношении двух поваров дома-интерната в Карпинске, из-за действий которых воспитанники и 1 сотрудник были заражены сальмонеллезом.

В детском доме Карпинска вынесен приговор двум поварам, по вине которых летом 2016 года 32 ребенка и 1 взрослый заболели острым сальмонеллезом. Сотрудницы признали свою вину. Карпинский суд приговорил каждую к полугоду ограничения свободы.

В ходе расследования было установлено, что повара не соблюдали условия хранения скоропортящихся продуктов. Кроме того, готовую продукцию они обрабатывали одновременно с сырой, а также неправильно хранили дезинфицирующие средства.

Суд постановил, что эти действия и стали причиной массовой госпитализации воспитанников с серьезным заболеванием, пишет «Областная газета».

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