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Новости Нижнего Тагила

Сбежавший из колонии-поселения мошенник объявлен в розыск в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

28 сентября 2017, 23:05Добавить новость
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Осуждённый на 2 года за мошенничество мужчина сбежал из колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском.

32-летний мужчина сбежал из колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском, где отбывал наказание за мошенничество. Теперь его разыскивают сотрудники ГУФСИН и полиция.

Штырхун Павел Владимирович, 1985 года рождения, имеет рост 178 см, карие глаза, на правой руке расположена татуировка в виде иероглифа, передаёт пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Любую информацию о нахождении сбежавшего мужчины можно передавать по тел. 8/343/ 359-56-11, 359-57-44 или 02-полиция.


Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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