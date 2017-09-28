Сбежавший из колонии-поселения мошенник объявлен в розыск в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

32-летний мужчина сбежал из колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском, где отбывал наказание за мошенничество. Теперь его разыскивают сотрудники ГУФСИН и полиция.



Штырхун Павел Владимирович, 1985 года рождения, имеет рост 178 см, карие глаза, на правой руке расположена татуировка в виде иероглифа, передаёт пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Любую информацию о нахождении сбежавшего мужчины можно передавать по тел. 8/343/ 359-56-11, 359-57-44 или 02-полиция.





Видео: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области