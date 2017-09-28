Заброшенное здание горело 27 сентября в Кушве (ФОТО)

Пожар произошел в нежилом здании в центре города Кушва по адресу ул. Маяковского, 8. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за греющихся в здании бомжей или подростков.

Пожар случился внутри трехэтажного бесхозного здания, которое некогда принадлежало ОАО «Высокогорский ГОК» и было передано на баланс муниципалитета. Примерно в 16:00 27 сентября неизвестные сообщили в пожарную службу гор. Кушвы о пожаре в здании.

Локальное возгорание было устранено, далее пожарный расчет работал внутри помещения. Из разбитых окон здания было видно задымление.

Горело внутри здания, был виден только дым из окон, пламени снаружи не наблюдалось, потушили внутри быстро, -- поделился очевидец пожара.

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Предположительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, в заброшенном доме часто собираются бомжи и подростки.

В заброшенке часто греются бомжи, иногда подростки собираются, могли они поджечь, -- высказал предположение местный житель.

Отдел государственного пожарного надзора города Кушва проводит расследование и пока не готов дать комментарий по пожару на улице Маяковского.