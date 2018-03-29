Пьяный замначальника УГИБДД по Свердловской области два часа пытался уйти от погони

28 марта около полуночи в Чкаловском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух иномарок.

Citroen врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser. Владелец Citroen пытался скрыться с места аварии. Однако водитель Toyota устроил погоню за ним, сообщив при этом о нарушителе сотрудникам ДПС.





Полицейские потребовали от водителя остановиться, но водитель их приказ проигнорировал. В результате за нарушителем была начата погоня, которая длилась два часа. Остановить его удалось только в районе Полевского тракта.



Как выяснялось, за рулем Citroen находился заместитель главы ГИБДД Свердловской области Александр Юнусов, пишет Е1.ru.





Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области подтверждает информацию о происшествии.





Действительно, 28 марта в Екатеринбурге было зафиксировано ДТП с участием личного автомобиля должностного лица УГИБД области. Предыстория его такова. Авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем автомашины Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser под управлением гражданина 1979 года рождения. В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения, -- сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.







Известно также, что Юнусов отказался от медицинского освидетельствования.



