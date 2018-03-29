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Новости Нижнего Тагила

35-летний мужчина умер в больнице Екатеринбурга

29 марта 2018, 17:00Добавить новость
больница,Екатеринбург,здоровье,медицина,смерть,уголовное дело,следственный комитет

7 февраля от заражения крови умер пациент городской больницы № 14, Евгений Широков. Следственный комитет по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело.

35-летний мужчина был госпитализирован 4 января. Пациента подготовили к лапароскопии. 17 января родных Евгения известили, что операция прошла успешно. Однако после операции улучшений не было обнаружено. Мужчина жаловался, что боль только усиливается.


Пациента поначалу готовили к выписке, но 20 января было принято решение о повторной операции. Обнаружилось, что у погибшего разошлись внутренние швы, из-за чего пища поступала в брюшную полость. Все это привело к осложнениям. Евгению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.


После этого врачи провели еще ряд операций. 7 февраля пациент умер. Причиной смерти назвали заражение крови.


Родные и близкие считают, что смерть произошла из-за халатности врачей. Следственный комитет ведет расследование.
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