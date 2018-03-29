35-летний мужчина умер в больнице Екатеринбурга

7 февраля от заражения крови умер пациент городской больницы № 14, Евгений Широков. Следственный комитет по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело.

35-летний мужчина был госпитализирован 4 января. Пациента подготовили к лапароскопии. 17 января родных Евгения известили, что операция прошла успешно. Однако после операции улучшений не было обнаружено. Мужчина жаловался, что боль только усиливается.



Пациента поначалу готовили к выписке, но 20 января было принято решение о повторной операции. Обнаружилось, что у погибшего разошлись внутренние швы, из-за чего пища поступала в брюшную полость. Все это привело к осложнениям. Евгению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



После этого врачи провели еще ряд операций. 7 февраля пациент умер. Причиной смерти назвали заражение крови.