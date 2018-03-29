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Новости Нижнего Тагила

Гость связал и закрыл в квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья

29 марта 2018, 11:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле задержан 44-летний житель Невьянска, который подозревается в краже и совершении разбойного нападения. 23-летний пострадавший со связанными руками просил прохожих о помощи с балкона дома по ул. Строителей.

Прохожие, заметив мужчину, вызвали полицейских. Мужчина рассказал, что накануне вечером он пошел в магазин за спиртным и по дороге познакомился с мужчиной, которого привел домой для распития спиртного. Утром гость связал хозяину квартиры руки, взял монитор от компьютера и, закрыв входную дверь на ключ, скрылся.

В ходе розыскных мероприятий был задержан житель Невьянска, неоднократно судимый. Также была установлена его причастность к еще одному грабежу: в 2017 году неизвестный сорвал с прохожего золотую цепочку.

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

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