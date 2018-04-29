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Новости Нижнего Тагила

Труп 10-летнего мальчика найден в сливном колодце в поселке под Екатеринбургом

29 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,колодец,труп,ребенок,Садовый,смерть,халатность
29 апреля в посёлке Садовый под Екатеринбургом в сливном колодце был найден труп 10-летнего ребенка. 

28 апреля мальчик ушел из дома гулять, но к вечеру не вернулся домой, и родители отправились его искать. Они нашли труп ребенка в сливном колодце.

Для определения причины смерти мальчика будет проведена экспертиза.Также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и выясняется, по какой причине колодец был не закрыт и кто отвечает за его содержание, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

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