Квартира, машина и дом горели в Нижнем Тагиле 28 мая

В Нижнем Тагиле 28 мая произошли три крупных пожара. Горели частный дом, автомобиль в центре города и квартира на Тагилстрое.

28 мая в ночное время произошел пожар в частном доме на ул. Зеленая. Сгорела входная группа надворных построек и сами надворные постройки. В тушении огня принимали участие 5 человек личного состава на 2-х единицах техники. На тушение возгорания ушло 6 минут.





В Нижнем Тагиле вечером 28 мая сгорел автомобиль на ул. Циолковского. Машина марки «ВАЗ» была потушена за 3 минуты. Площадь возгорания составила 4 кв. м. В тушении огня принимали участие 5 человек личного состава и 2 автомобиля спецтехники.





За эти же сутки в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире по адресу ул. Попова. Горела квартира на первом этаже, огонь охватил площадь в 2 кв. м. Из пятиэтажки были эвакуированы 8 жильцов. В ликвидации возгорания участвовали 11 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Пожар потушен за 4 минуты, сообщает ОНД Нижнего Тагила.