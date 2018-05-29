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Новости Нижнего Тагила

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

29 мая 2018, 00:35Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,легковые авто,Нижний Тагил,Свердловская область,уральский проспект
Авария с участием отечественного автомобиля и иномарки затруднила движение по Уральскому проспекту в Нижнем Тагиле. Очевидцам удалось снять последствия ДТП на видео.

27 мая на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-21140» с белой иномаркой. Водители, проезжавшие в тот момент рядом с местом аварии, сняли последствия столкновения на видеорегистратор.

На видео заметно, что столкновение произошло в лоб, по мнению очевидцев, машины не поделили проезжую часть. Сильно пострадал отечественный автомобиль, у него помята передняя часть, у иномарки пострадали передние фары и капот.

Подробности ДТП и информация о том, есть ли пострадавшие, на данный момент отсутствует.


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