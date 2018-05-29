Отнял телефон и 15 тыс. руб: 19-летний тагильчанин подозревается в совершении разбоя

ри досмотре нашли похищенный мобильный телефон, часть денег и нож. Как оказалось, парень уже был дважды судим за имущественные преступления.



По факту происшествия заведено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».