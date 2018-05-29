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Новости Нижнего Тагила

Отнял телефон и 15 тыс. руб: 19-летний тагильчанин подозревается в совершении разбоя

29 мая 2018, 21:00Добавить новость
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27 мая в отдел полиции №16 обратился 33-летний тагильчанин. Он заявил, что его ограбили, угрожая ножом, забрали мобильный телефон и 15 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Как рассказал потерпевший, он с приятелем через соцсети познакомился с двумя девушками. Договорившись о встрече, мужчины приехали в гости к девушкам в квартиру на Вагонке. Они общались за распитием спиртного, когда к компании присоединился молодой человек, как оказалось — брат одной из девушек.

Парень обвинил потерпевшего в оскорблении сестры и силой отобрал мобильный телефон. Также подозреваемый потребовал денежной компенсации и, угрожая ножом, заставил мужчину ехать к банкомату и снимать деньги.

В ходе следственных мероприятий сыщики установили, что квартира находится на улице Калинина. Там же был задержан подозреваемый, у которого при досмотре нашли похищенный мобильный телефон, часть денег и нож. Как оказалось, парень уже был дважды судим за имущественные преступления.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
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