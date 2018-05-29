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Новости Нижнего Тагила

Пиарщица Валентина Гофенберг фигурирует в новых уголовных делах полиции Алапаевска

29 мая 2018, 19:40Добавить новость
Екатеринбург,Алапаевск,Валентина Гофенберг,уголовные дела,обвинения,телеграм-канал,пиарщица
Екатеринбургская пиарщица Валентина Гофенберг стала участницей трех новых уголовных дел, которые заведены полицией Алапаевска. Заявления поступили от предпринимателя Александра Нацмова, жены начальника местной полиции Юлии Кузнецовой и депутата Сергея Подкорытова.

Как пишет URA.RU, заявления в полицию были поданы после обвинений в телеграм-канале «ОйВсе», который связывают с Валентиной Гофенберг. Так, Наумов был обвинен в торговле суррогатным спиртом, а Кузнецова — в организации детской проституции в городе.

Уголовные дела являются бесфигурантными. Валентина Гофенберг проходит по всем делам как свидетель, так как полиция не может доказать связь пиарщицы с каналом «ОйВсе».

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, для представителей МВД в работе на стадии предварительного расследования любого дела главное — не протрубить во всеуслышание о начале разбирательства, а довести дело до логического завершения. Именно по этой причине полиция пока воздерживается от комментариев.
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