35-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле после ссоры с женой (ФОТО)

В день пропажи житель Дзержинского района Александр Трегуб поссорился со своей женой. Супруга заявила об исчезновении мужа через двое суток, пишет информагентство «Все новости».

Тагильчанин не взял с собой сотовый телефон, поэтому его передвижения полицейским отследить не удалось. Сейчас сотрудники МВД проверяют знакомых пропавшего.

Особые приметы мужчины: рост около 175 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые, родинка на щеке. Фаланги на нескольких пальцах отсутствуют. Был одет в синие джинсы, синюю бейсболку, красную утепленную куртку из плащевки (возможно, переоделся в синий пуховик).



Сотрудники отдела полиции № 17 просят всех, кто знает о местонахождении мужчины, позвонить по телефонам 97-68-02 или 97-68-59.

Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт»