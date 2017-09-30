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Новости Нижнего Тагила

35-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле после ссоры с женой (ФОТО)

30 сентября 2017, 09:00Добавить новость
город,нарушение,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,розыск,пропавший,поиск,Вагонка,Дзержинский район
Нижнетагильские полицейские разыскивают 35-летнего Александра Трегуба, который ушел из дома 15 сентября и до сих пор не вернулся.

В день пропажи житель Дзержинского района Александр Трегуб поссорился со своей женой. Супруга заявила об исчезновении мужа через двое суток, пишет информагентство «Все новости».

 

Тагильчанин не взял с собой сотовый телефон, поэтому его передвижения полицейским отследить не удалось. Сейчас сотрудники МВД проверяют знакомых пропавшего.

 

Особые приметы мужчины: рост около 175 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые, родинка на щеке. Фаланги на нескольких пальцах отсутствуют. Был одет в синие джинсы, синюю бейсболку, красную утепленную куртку из плащевки (возможно, переоделся в синий пуховик).

Сотрудники отдела полиции № 17 просят всех, кто знает о местонахождении мужчины, позвонить по телефонам 97-68-02 или 97-68-59.

 

город,нарушение,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,розыск,пропавший,поиск,Вагонка,Дзержинский район

Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

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