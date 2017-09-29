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Новости Нижнего Тагила

56 зданий в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании (ВИДЕО)

29 сентября 2017, 15:10Добавить новость
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Волна эвакуация в столице Урала продолжается. Еще больше зданий было эвакуировано в Екатеринбурге.

Напомним, что до этого прошла эвакуация в резиденции губернатора, Минздраве региона и Белом доме.

 

На данный момент сообщается о 56 эвакуациях, проведенных в Екатеринбурге. Так, известно, что эвакуация прошла в Парк Хаусе в районе Пионерский. Посетителей попросили покинуть заведение по техническим причинам. Однако охранник Парк Хауса отметил, что был звонок с угрозой минирования.

 

В центре города были эвакуированы многие торговые центры, такие как «Гринвич», «МЕГА» и «КИТ». Также прошла эвакуация Южного вокзала. Сообщается об эвакуациях в некоторых школах и детсадах Екатеринбурга.

 

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 Фото: Паблик «Типичный Екатеринбург»

 

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Фото: E1.ru

 

Видео: E1.ru
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