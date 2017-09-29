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Новости Нижнего Тагила

Полицейский из Берёзовского признан виновным в превышении должностных полномочий

29 сентября 2017, 00:10Добавить новость
полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,Березовский,превышение полномочий,травматический пистолет,полицейский
Бывший полицейский из Берёзовского признан виновным в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине.

В конце июня 2017 года полицейский из Берёзовского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил двух мужчин, уроженцев одной из среднеазиатских республик. Будучи при исполнении служебных обязанностей, сотрудник полиции потребовал предъявления документов, после чего достал травматический пистолет и выстрелил в голову одного из мужчин. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали повреждение мягких тканей головы и сотрясение мозга.

27 сентября суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал бывшего сотрудника полиции в превышении должностных полномочий и причинений лёгкого вреда здоровью. В соответствии с приговором подсудимый отправится в колонию общего режима на 4 года. Также ему запрещено занимать должности в госорганах в течение 2 лет, передаёт СУ СК России по Свердловской области.

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