Полицейский из Берёзовского признан виновным в превышении должностных полномочий

В конце июня 2017 года полицейский из Берёзовского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил двух мужчин, уроженцев одной из среднеазиатских республик. Будучи при исполнении служебных обязанностей, сотрудник полиции потребовал предъявления документов, после чего достал травматический пистолет и выстрелил в голову одного из мужчин. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали повреждение мягких тканей головы и сотрясение мозга.



27 сентября суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал бывшего сотрудника полиции в превышении должностных полномочий и причинений лёгкого вреда здоровью. В соответствии с приговором подсудимый отправится в колонию общего режима на 4 года. Также ему запрещено занимать должности в госорганах в течение 2 лет, передаёт СУ СК России по Свердловской области.