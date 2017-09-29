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Новости Нижнего Тагила

Резиденция губернатора и Белый дом эвакуированы в Екатеринбурге (ФОТО)

29 сентября 2017, 13:15Добавить новость
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Очередная волна эвакуаций из-за сообщений о минировании прошла в Екатеринбурге.

Так, прошла эвакуация сотрудников из зданий Минздрава, Белого дома и резиденции губернатора.

 

Как пишет URA.ru, возможной причиной эвакуации людей могло стать сообщение о минировании, которое поступило в полицию. К примеру, сотрудников резиденции губернатора посоветовали не возвращаться в здание до 14:00.

 

Наличие сотрудников полиции на ряде объектов Екатеринбурга связано с необходимостью проведения проверочных мероприятий. Органы внутренних дел совместно с нашими коллегами из регионального УФСБ устанавливают, есть ли что-либо криминальное или взрывоопасное внутри нескольких помещений и на прилегающей территории. Кроме того, устанавливается личность человека, который сегодня сообщил в адрес органов власти сведения криминального характера. Сотрудники полиции предпринимают комплекс необходимых в такой ситуации мер, дабы не подвергать возможной опасности людей. Об итогах проверочных мероприятий проинформируют общественность дополнительно, -- прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 

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