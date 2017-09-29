Резиденция губернатора и Белый дом эвакуированы в Екатеринбурге (ФОТО)

Очередная волна эвакуаций из-за сообщений о минировании прошла в Екатеринбурге.

Так, прошла эвакуация сотрудников из зданий Минздрава, Белого дома и резиденции губернатора.

Как пишет URA.ru, возможной причиной эвакуации людей могло стать сообщение о минировании, которое поступило в полицию. К примеру, сотрудников резиденции губернатора посоветовали не возвращаться в здание до 14:00.