Резиденция губернатора и Белый дом эвакуированы в Екатеринбурге (ФОТО)

Очередная волна эвакуаций из-за сообщений о минировании прошла в Екатеринбурге.
Так, прошла эвакуация сотрудников из зданий Минздрава, Белого дома и резиденции губернатора.
Как пишет URA.ru, возможной причиной эвакуации людей могло стать сообщение о минировании, которое поступило в полицию. К примеру, сотрудников резиденции губернатора посоветовали не возвращаться в здание до 14:00.
Наличие сотрудников полиции на ряде объектов Екатеринбурга связано с необходимостью проведения проверочных мероприятий. Органы внутренних дел совместно с нашими коллегами из регионального УФСБ устанавливают, есть ли что-либо криминальное или взрывоопасное внутри нескольких помещений и на прилегающей территории. Кроме того, устанавливается личность человека, который сегодня сообщил в адрес органов власти сведения криминального характера. Сотрудники полиции предпринимают комплекс необходимых в такой ситуации мер, дабы не подвергать возможной опасности людей. Об итогах проверочных мероприятий проинформируют общественность дополнительно, -- прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.