Пьяный рецидивист зарезал четверых мужчин и одного ранил в поселке Шаля (ФОТО)

В поселке Шаля мужчина зарезал четверых человек, а также одного ранил.

28 сентября в полицию поселка Шаля поступили тревожные сообщения. В первом, женщина сообщила, что ее сожителя убил неизвестный мужчина. Через час появилось сообщение о найденных телах еще троих мужчин.

Спустя еще время в больницу поселка доставили раненного местного жителя.

Погибших и раненного мужчину объединяло то, что они работали на пилораме. Все пострадавшие получили ранения неким колюще-режущим предметом.

На территорию предприятия в срочном порядке прибыли следователи. Вскоре им удалось узнать, кто мог стоять за преступлениями. Подозреваемым оказался 63-летний житель поселка. Он был судим 5 раз за тяжкие преступления.

Мужчину обнаружили сотрудники ГИБДД. Подозреваемый был пьян. Увидев полицейского, он оказал сопротивление – извлек нож. После чего сказал, что ему нечего терять и пошел на сотрудника ГИБДД.

Один из инспекторов сделал предупредительный выстрел, но это не остановило злоумышленника. Тогда полицейскому пришлось ранить его в ногу. После чего подозреваемого задержали.

Как сообщает полковник Валерий Горелых, задержанный находится под стражей. Мужчина спрашивает сотрудников полиции, почему они его не застрелили на месте. Также он сказал, что на преступление его подтолкнули оскорбительные выражения, сказанные погибшими и раненным ранее.

Жителю поселка грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: В.Н. Горелых