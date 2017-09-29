Российский военный задержан в Крыму за шпионаж в пользу Украины (ФОТО)

Сотрудники УФСБ задержали в Крыму российского военнослужащего, подозреваемого в передаче секретных данных о работе Черноморского флота спецслужбам Украины.





Мужчину арестовали по месту его жительства в Симферополе и доставили на служебном автомобиле на допрос. Позже из того же дома в наручниках была выведена его сообщница.





Задержанные в совершении преступления признались. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Шпионы могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, сообщает «Российская Газета».





Фото: «Российская Газета»