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Новости Нижнего Тагила

Российский военный задержан в Крыму за шпионаж в пользу Украины (ФОТО)

29 сентября 2017, 17:30Добавить новость
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В Крыму задержан служащий вооруженных сил РФ, который передавал секретную информацию украинским спецслужбам, и его сообщница.

Сотрудники УФСБ задержали в Крыму российского военнослужащего, подозреваемого в передаче секретных данных о работе Черноморского флота спецслужбам Украины.

Мужчину арестовали по месту его жительства в Симферополе и доставили на служебном автомобиле на допрос. Позже из того же дома в наручниках была выведена его сообщница.

Задержанные в совершении преступления признались. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Шпионы могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, сообщает «Российская Газета».

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Фото: «Российская Газета»

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