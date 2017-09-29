Застрявшая на колесе обозрения жительница Верхней Пышмы отсудила 18 000 рублей

Жительнице Верхней Пышмы Виктории Колупаевой удалось отсудить денежную компенсацию за то, что она застряла на колесе обозрения с 3-летним сыном.

Инцидент произошел 12 марта 2017 года. 35-летняя Виктория Колупаева решила прокатиться с маленьким ребенком на колесе обозрения в парке аттракционов в Верхней Пышме. Было прохладно, поэтому женщина оплатила только 1 круг.

Как рассказала пострадавшая, она заметила, что когда кабинка поднялась вверх, сотрудник аттракциона покинул место дежурства. Колесо сделало 5 оборотов, затем кабинка замерла на месте. Женщина и ее 3-летний сын больше часа провели на холодном ветру. В кабинке не было света и обогрева, а на крики сторож не реагировал.

Виктория позвонила в МЧС, однако ко времени прибытия службы сторож вспомнил о посетителях и спустил их на землю. Маленький ребенок получил переохлаждение и на следующий день заболел.

Женщина подала иск о компенсации, суд требование удовлетворил. В общей сложности сотрудники аттракциона выплатят пострадавшей 18 000 рублей, пишет «Комсомольская Правда».