| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Застрявшая на колесе обозрения жительница Верхней Пышмы отсудила 18 000 рублей

29 сентября 2017, 19:30Добавить новость
дети,нарушение,проверка,ребенок,Свердловская область,суд,штраф,Верхняя Пышма,аттракционы
Жительнице Верхней Пышмы Виктории Колупаевой удалось отсудить денежную компенсацию за то, что она застряла на колесе обозрения с 3-летним сыном.

Инцидент произошел 12 марта 2017 года. 35-летняя Виктория Колупаева решила прокатиться с маленьким ребенком на колесе обозрения в парке аттракционов в Верхней Пышме. Было прохладно, поэтому женщина оплатила только 1 круг.

 

Как рассказала пострадавшая, она заметила, что когда кабинка поднялась вверх, сотрудник аттракциона покинул место дежурства. Колесо сделало 5 оборотов, затем кабинка замерла на месте. Женщина и ее 3-летний сын больше часа провели на холодном ветру. В кабинке не было света и обогрева, а на крики сторож не реагировал.

 

Виктория позвонила в МЧС, однако ко времени прибытия службы сторож вспомнил о посетителях и спустил их на землю. Маленький ребенок получил переохлаждение и на следующий день заболел.

 

Женщина подала иск о компенсации, суд требование удовлетворил. В общей сложности сотрудники аттракциона выплатят пострадавшей 18 000 рублей, пишет «Комсомольская Правда».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Власти Свердловской области отказались вернуть детей удалившей грудь женщине (ФОТО)
сегодня, 20:00
0 0
Подозреваемый в изнасиловании мужчина будет проверен полицией Красноуфимска (ФОТО)
27 сентября, 23:40
0 2
Школа в Кушве заплатит 50 000 рублей травмированному на физкультуре ребенку
21 сентября, 19:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 147
Подписаться на новости