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Новости Нижнего Тагила

Жильцы аварийных домов в Верхотурье переселены в квартиры с плесенью (ФОТО)

29 сентября 2017, 18:30Добавить новость
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Жители Верхотурья при переселении из ветхого жилья получили квартиры с плесенью и насекомыми.

Жителей Верхотурья продолжают переселять из аварийных домов в новые квартиры. Однако активисты Общероссийского народного фронта при проверке нового жилья выявляют многочисленные нарушения.

В частности, проверка дома по адресу Заводская, 4а показала, что он изначально был построен неправильно.


Из-за этого подвалы оказались полностью затоплены водой, а в квартирах появилась сырость и плесень. Также новые жильцы жалуются на многочисленных насекомых, которые залетают в вентиляцию. Трещины в стенах и на потолке и отслаивающаяся краска тоже, возможно, появились из-за сырости.


Кроме того, прилегающая территория не оборудована должным образом, фасад нужно ремонтировать. Администрация Верхотурского городского округа уже поставлена в известность о нарушениях и подготовила график их устранения, пишет газета «Вечерние ведомости».

Напомним, в Нижнем Тагиле воспитанница детского дома была отправлена жить в разваливающийся дом.

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Фото: «Вечерние ведомости»


 
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