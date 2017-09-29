Жильцы аварийных домов в Верхотурье переселены в квартиры с плесенью (ФОТО)

Жителей Верхотурья продолжают переселять из аварийных домов в новые квартиры. Однако активисты Общероссийского народного фронта при проверке нового жилья выявляют многочисленные нарушения.



В частности, проверка дома по адресу Заводская, 4а показала, что он изначально был построен неправильно.



Из-за этого подвалы оказались полностью затоплены водой, а в квартирах появилась сырость и плесень. Также новые жильцы жалуются на многочисленных насекомых, которые залетают в вентиляцию. Трещины в стенах и на потолке и отслаивающаяся краска тоже, возможно, появились из-за сырости.



Кроме того, прилегающая территория не оборудована должным образом, фасад нужно ремонтировать. Администрация Верхотурского городского округа уже поставлена в известность о нарушениях и подготовила график их устранения, пишет газета «Вечерние ведомости».



Напомним, в Нижнем Тагиле воспитанница детского дома была отправлена жить в разваливающийся дом.





Фото: «Вечерние ведомости»





