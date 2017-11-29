Склад в Нижнем Тагиле сгорел из-за нарушения техники безопасности (ВИДЕО)

28 ноября на пепелище побывали журналисты TagilCity.ru. Во время прямой трансляции рабочие рассказали о том, что на складе загорелся утеплитель. Спустя день представители МЧС в целом подтвердили эту информацию.
Объект эксплуатировался с грубыми нарушениями к требованиям пожарной безопасности. Не был обеспечен наружный и внутренний противопожарный водопровод, отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, отсутствовали первичные средства пожаротушения, охрана помещения. Причина пожара - нарушение правил пожаробезопасности при проведении огневых работ. Пожар был ликвидирован в 12:53. В тушении пожара принимали участие 6 единиц техники и 14 человек личного состава, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Отделении надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Видео: 28 ноября, 2017г.
Напомним, вода из разрушенного пожаром склада стекала на проезжую часть, что из-за мороза создавало угрозу появления наледи. Представители ОД «Тагил без ям» передали информацию о ситуации дорожникам. Те приняли меры по недопущению появления на дороге гололёда.
После того, как нам было сообщено об инциденте, этот участок дороги на ул. Индустриальная был просыпан реагентами. Вечером участок снова посетил дежурный мастер и произвёл повторную отсыпку, чтобы не допустить появления наледи на проезжей части, -- рассказал журналистам TagilCity.ru главный инженер «УБТ-Сервис» Игорь Васильев.