Склад в Нижнем Тагиле сгорел из-за нарушения техники безопасности (ВИДЕО)

В складском помещении на ул. Индустриальная в Нижнем Тагиле грубо нарушались правила противопожарной безопасности. Это привело к тому, что во время огневых работ произошло загорание, тушить которое пришлось 6 пожарным машинам на площади в 60 кв. метров.

28 ноября на пепелище побывали журналисты TagilCity.ru. Во время прямой трансляции рабочие рассказали о том, что на складе загорелся утеплитель. Спустя день представители МЧС в целом подтвердили эту информацию.

Объект эксплуатировался с грубыми нарушениями к требованиям пожарной безопасности. Не был обеспечен наружный и внутренний противопожарный водопровод, отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, отсутствовали первичные средства пожаротушения, охрана помещения. Причина пожара - нарушение правил пожаробезопасности при проведении огневых работ. Пожар был ликвидирован в 12:53. В тушении пожара принимали участие 6 единиц техники и 14 человек личного состава, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в Отделении надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Видео: 28 ноября, 2017г.



Напомним, вода из разрушенного пожаром склада стекала на проезжую часть, что из-за мороза создавало угрозу появления наледи. Представители ОД «Тагил без ям» передали информацию о ситуации дорожникам. Те приняли меры по недопущению появления на дороге гололёда.