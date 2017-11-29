Туринский бригадир ЖКХ пойдет под суд из-за незакопанной ямы (ФОТО)

Сотрудник МУП ЖКХ «Теплосеть» города Туринска Свердловской области обвиняется в нарушениях, допущенных в результате ремонта тепловых сетей и приведших к травмам местной жительницы.Как сообщает «Областная газета», бригада коммунальщиков под руководством обвиняемого проводила работы по ремонту сетей на улице Путейцев в Туринске в июле 2017 года.
Бригадир не выполнил требования по безопасному ограждению выкопанной ямы, в которую в темное время суток упала женщина. Жительница Туринска сломала правую руку, что расценилось специалистами как ущерб здоровью средней тяжести.
Уголовное дело по статье «Халатность» направлено в суд. Обвиняемый полностью признал свою вину, ему грозит наказание в виде исправительных работ до 1 года либо 360часов обязательных работ.