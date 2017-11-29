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Новости Нижнего Тагила

Женщина-пешеход госпитализирована с травмой черепа после аварии в Нижнем Тагиле

29 ноября 2017, 22:40Добавить новость
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Нижнетагильский водитель допустил наезд на женщину-пешехода на проспекте Вагоностроителей. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами черепа.

Утром 29 ноября автомобиль «Опель Астра», за рулём которого находился 69-летний мужчина, допустил наезд на пешехода на переходе на проспекте Вагоностроителей.

В результате 33-летняя женщина получила травмы черепа и была госпитализирована, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По версии водителя, наезд произошёл случайно, так как он отвлёкся на автомобиль в соседнем ряду. На данный момент инспекторы ДПС ведут проверку всех фактов аварии.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
 
 
 
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