Женщина-пешеход госпитализирована с травмой черепа после аварии в Нижнем Тагиле

Утром 29 ноября автомобиль «Опель Астра», за рулём которого находился 69-летний мужчина, допустил наезд на пешехода на переходе на проспекте Вагоностроителей.



В результате 33-летняя женщина получила травмы черепа и была госпитализирована, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По версии водителя, наезд произошёл случайно, так как он отвлёкся на автомобиль в соседнем ряду. На данный момент инспекторы ДПС ведут проверку всех фактов аварии.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила