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Новости Нижнего Тагила

Жительница Екатеринбурга угрозами заставила 16-летнюю девушку принять наркотики

29 ноября 2017, 14:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,суд,угроза,наркотики,подросток,обвинение
Екатеринбурженка обвиняется районным судом города за угрозы в отношении девушки-подростка и за ее склонение к употреблению наркотических веществ.

В июне 2017 года женщина привела в квартиру свою 16-летнюю знакомую. Обвиняемая употребляла при девушке наркотики, а после под угрозой насилия заставила принять наркотики подростка. Ранее девушка наркотические вещества не употребляла.

С 18 октября обвиняемая находится в следственном изоляторе, ожидая суда. Ранее женщина была отправлена под подписку о невыезде, но ее вернули под стражу из-за попыток скрыться от следствия.

Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщает «Новый день».

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