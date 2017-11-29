Жительница Екатеринбурга угрозами заставила 16-летнюю девушку принять наркотики

районным судом города за

в отношении девушки-подростка

В июне 2017 года женщина привела в квартиру свою 16-летнюю знакомую. Обвиняемая употребляла при девушке наркотики, а после под угрозой насилия заставила принять наркотики подростка. Ранее девушка наркотические вещества не употребляла.



С 18 октября обвиняемая находится в следственном изоляторе, ожидая суда. Ранее женщина была отправлена под подписку о невыезде, но ее вернули под стражу из-за попыток скрыться от следствия.



Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщает «Новый день».