Жительница Екатеринбурга угрозами заставила 16-летнюю девушку принять наркотики

Екатеринбурженка обвиняется районным судом города за угрозы в отношении девушки-подростка и за ее склонение к употреблению наркотических веществ.
В июне 2017 года женщина привела в квартиру свою 16-летнюю знакомую. Обвиняемая употребляла при девушке наркотики, а после под угрозой насилия заставила принять наркотики подростка. Ранее девушка наркотические вещества не употребляла.
С 18 октября обвиняемая находится в следственном изоляторе, ожидая суда. Ранее женщина была отправлена под подписку о невыезде, но ее вернули под стражу из-за попыток скрыться от следствия.
Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщает «Новый день».