72 человека были эвакуированы из филиала УрФУ в Нижнем Тагиле из-за пожара

72 человека были эвакуированы из одного из вузов Нижнего Тагила. Горело помещение на 1-м этаже 4-этажного здания по ул. Красногвардейской ( филиал УрФУ).

В здании сработала пожарная сигнализация, что позволило сразу обнаружить возгорание и начать эвакуацию. До приезда на место пожарных были эвакуированы 72 человека, из них 58 студентов.



На место прибыли 42 огнеборца и 10 единиц спецтехники, пожар площадью 20 кв.метров, был потушен в течение 20 мин.



Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет, сообщает «Накануне».