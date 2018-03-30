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Новости Нижнего Тагила

ДТП на рельсах: в Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай (ФОТО)

30 марта 2018, 21:20Добавить новость
авария,Нижний Тагил,трамвай

29 марта в Дзержинском районе рядом с остановкой «Поликлиники» произошло ДТП. Девушка на ВАЗ-2144 не пропустила трамвай.

В результате аварии движение трамваев было остановлено. Продолжительность простоя могла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, а предпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.

 

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин напоминает, что в случае мелкого ДТП его участникам следует воспользоваться европротоколом, а не дожидаться сотрудников ГАИ. Иначе за создание помех для движения виновника ждет штраф.

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Фото: Тагильский Трамвай

 
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Расписание движения трамваев

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