ДТП на рельсах: в Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай (ФОТО)

29 марта в Дзержинском районе рядом с остановкой «Поликлиники» произошло ДТП. Девушка на ВАЗ-2144 не пропустила трамвай.

В результате аварии движение трамваев было остановлено. Продолжительность простоя могла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, а предпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин напоминает, что в случае мелкого ДТП его участникам следует воспользоваться европротоколом, а не дожидаться сотрудников ГАИ. Иначе за создание помех для движения виновника ждет штраф.









Фото: Тагильский Трамвай