Неизвестные похитили 50 килограммов пельменей из екатеринбургского кафе

29 марта около 22:00 в центре Екатеринбурга в одном из кафе неизвестные похитили 50 килограммов пельменей.

Как сообщил владелец заведения, трое неизвестных в масках ворвались в помещение кафе и напугали сотрудников. Однако денег в кассах уже не было, и грабители выгребли из морозильной камеры все пельмени.

Руководство кафе заявило, что заявление в полицию уже написано и сейчас органы правопорядка разыскивают злоумышленников.

Однако по информации пресс-службы УМВД России по Свердловской области, никакого заявления в полицию не поступало. По мнению ведомства, сообщение об ограблении является ложным, сообщают «Известия».