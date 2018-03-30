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Новости Нижнего Тагила

Неизвестные похитили 50 килограммов пельменей из екатеринбургского кафе

30 марта 2018, 23:30Добавить новость
Екатеринбург,ограбление,кафе,пельмени

29 марта около 22:00 в центре Екатеринбурга в одном из кафе неизвестные похитили 50 килограммов пельменей.

Как сообщил владелец заведения, трое неизвестных в масках ворвались в помещение кафе и напугали сотрудников. Однако денег в кассах уже не было, и грабители выгребли из морозильной камеры все пельмени.

 

Руководство кафе заявило, что заявление в полицию уже написано и сейчас органы правопорядка разыскивают злоумышленников.

 

Однако по информации пресс-службы УМВД России по Свердловской области, никакого заявления в полицию не поступало. По мнению ведомства, сообщение об ограблении является ложным, сообщают «Известия».

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