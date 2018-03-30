-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
утро: -12
день: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.76 + 0.2
EUR 71.09 - 0.24
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подозрительный пакет: эвакуация прошла в одном из «Сбербанков» Нижнего Тагила

30 марта 2018, 00:55Добавить новость

29 марта около 14:30 сотрудники отделения «Сбербанка» по адресу Ленинградский проспект, 81 нашли подозрительный пакет, внутри которого лежала коробка. Работники банка, опасаясь минирования, вызвали МЧС.

На место происшествия прибыли пожарные, полиция, сотрудники Росгвардии и скорая помощь, пишет ИА Все новости. По словам начальника службы пожаротушения 9 отряда ФПС Алексея Шульги, из помещения «Сбербанка» эвакуировали всех работников и посетителей. Также свои квартиры покинули жильцы подъезда, где находится отделение банка. Саперы проверили подозрительный пакет, в нем оказалась коробка с обувью.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
 
Показов: 32
Подписаться на новости