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Новости Нижнего Тагила

Прорыв на сетях «Водоканала» затопил дорогу и подвалы домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 марта 2018, 18:35Добавить новость
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Прорыв трубы Водоканала оставил без холодной воды 3 дома на улице Солнечная в Нижнем Тагиле. В течение суток жильцы снова оставались без питьевой воды, так как коммунальные аварии на этом трубопроводе по данным жителей – частое явление.

Прорыв коммуникаций холодного водоснабжения ООО «Водоканал НТ» лишил воды 3 дома. Жители сутки оставались без питьевой воды. Поток разлился через 3 улицы и по проезжей части близлежащей дороги. Как сообщили собственники жилья, вода подтопила подвалы домов.

 

В течение суток мы были отключены от питьевой воды, были затоплены 3 улицы и проезжая часть. 26 марта лопнула труба Водоканала, на выходе из дома, -- сообщил житель дома №28 на улице Солнечная.

 

Жильцы дома №28 рассказали, что аварии на этом участке трубопровода случаются часто, труба старая.

 

Часто бывают аварии, -- пояснил житель Нижнего Тагила.

 

Как сообщили пострадавшие от аварии жильцы домов, работникам ООО «Водоканал НТ» понадобилось 2 суток для устранения аварии. На сегодняшний день протечка устранена, но, по словам местных жителей, может повториться в любой момент.

 

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Напомним, в начале марта прорыв на сетях ООО «Водоканал НТ» на сутки лишил воды многоэтажку на ГГМ.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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