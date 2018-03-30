Прорыв на сетях «Водоканала» затопил дорогу и подвалы домов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Прорыв трубы Водоканала оставил без холодной воды 3 дома на улице Солнечная в Нижнем Тагиле. В течение суток жильцы снова оставались без питьевой воды, так как коммунальные аварии на этом трубопроводе по данным жителей – частое явление.

Прорыв коммуникаций холодного водоснабжения ООО «Водоканал НТ» лишил воды 3 дома. Жители сутки оставались без питьевой воды. Поток разлился через 3 улицы и по проезжей части близлежащей дороги. Как сообщили собственники жилья, вода подтопила подвалы домов.

В течение суток мы были отключены от питьевой воды, были затоплены 3 улицы и проезжая часть. 26 марта лопнула труба Водоканала, на выходе из дома, -- сообщил житель дома №28 на улице Солнечная.

Жильцы дома №28 рассказали, что аварии на этом участке трубопровода случаются часто, труба старая.

Часто бывают аварии, -- пояснил житель Нижнего Тагила.

Как сообщили пострадавшие от аварии жильцы домов, работникам ООО «Водоканал НТ» понадобилось 2 суток для устранения аварии. На сегодняшний день протечка устранена, но, по словам местных жителей, может повториться в любой момент.

Напомним, в начале марта прорыв на сетях ООО «Водоканал НТ» на сутки лишил воды многоэтажку на ГГМ.