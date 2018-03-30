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Новости Нижнего Тагила

Сбившему семью из 3-х человек тагильчанину грозит 2 года тюрьмы (ВИДЕО)

30 марта 2018, 13:15Добавить новость
авария,авто,дтп,Металлургов,парень,юноша,семья,несовершеннолетний,мать,травмы
17-летний молодой человек, который сбил 3-х человек 22 октября 2017 года на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле, может сесть в тюрьму на 2 года.

Напомним, что у находящегося за рулем Geely несовершеннолетнего тагильчанина не было водительского удостоверения, соответственно, он не имел права садиться за руль. Владелицей авто являлась его мать, которая и разрешила ему порулить. Юноша не затормозил, когда ехавшее впереди него маршрутное такси остановилось, чтобы пропустить пешеходов, и съехал на обочину, где сбил 2-х взрослых и 1-го ребенка.

Пострадавшие получили серьезные травмы.

Расследование по делу завершено и передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее парень уже привлекался к административной ответственности за езду без прав, теперь ему грозит до 2 лет заключения. На мать тагильчанина составлен протокол за ненадлежащее воспитание, сообщает ИА «Все новости».

На улице Металлургов был установлен лежачий полицейский после ДТП.

Видео: Сети Тагила
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