Экстренная эвакуация прошла в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле

30 марта прошла экстренная эвакуация из спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург-Форум».

В спортивном комплексе было задымление, прошла эвакуация. В «Металлург-форуме» 30 марта планировалось проведение финалов молодёжной лиги по волейболу. Людей перевезли в ФОК «Президентский», все мероприятия перенесены.



С территории СОК «Металлург-Форум», частично принадлежащем «ЕВРАЗу», выезжала скорая. Более подробная информация о происшествии станет известна позже.



Также 30 марта произошёл пожар в УРФУ.