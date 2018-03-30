-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
вечер: -4
ночь: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.76 + 0.2
EUR 71.09 - 0.24
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экстренная эвакуация прошла в «Металлург-Форуме» в Нижнем Тагиле

30 марта 2018, 12:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,пожар,происшествие,спорт,Металлург-Форум,эвакуация,Евраз

30 марта прошла экстренная эвакуация из спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург-Форум».

В спортивном комплексе было задымление, прошла эвакуация. В «Металлург-форуме» 30 марта планировалось проведение финалов молодёжной лиги по волейболу. Людей перевезли в ФОК «Президентский», все мероприятия перенесены.


С территории СОК «Металлург-Форум», частично принадлежащем «ЕВРАЗу», выезжала скорая. Более подробная информация о происшествии станет известна позже.

Также 30 марта произошёл пожар в УРФУ.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Двое жильцов эвакуированы из горящего дома в посёлке под Нижним Тагилом
14 марта, 07:30
0 0
Две бани и садовый дом сгорели за сутки в Нижнем Тагиле
23 января, 11:30
1 3
Пять человек эвакуированы во время пожара в Верхней Салде
7 января, 14:40
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 294
Подписаться на новости