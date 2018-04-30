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Новости Нижнего Тагила

Автобус с уральскими туристами съехал в кювет и перевернулся по пути в Казань (ФОТО)

30 апреля 2018, 16:00Добавить новость
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В ночь на 29 апреля в Республике Удмуртия произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились туристы из Свердловской области.

Автобус вёз людей в Казань на экскурсию. Дорожный инцидент произошёл на 152-м километре трассы М7 «Волга» недалеко от посёлка Совхозный. Транспорт упал при развороте задним ходом: он съехал кювет и опрокинулся на бок.

В салоне экскурсионного автобуса находилось 39 пассажиров, среди которых 7 детей. Известно, что это жители Первоуральска. В больницу были доставлены два человека.

Пассажиры рассказали E1.ru, что паники в салоне не было. Автобус съезжал очень медленно. После переворота люди повисли на ремнях, затем они помогли друг другу отстегнуться. Все вышли через окно. Вскоре после инцидента за группой людей был направлен новый автобус, который повёз их в Казань. Пассажиры отметили, что никаких претензий по факту случившегося они не имеют.

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