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Новости Нижнего Тагила

Пожар вспыхнул на территории детского сада в Екатеринбурге (ВИДЕО)

30 апреля 2018, 10:35Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,ремонт,Свердловская область,детский сад,Уралмаш,возгорание
На территории закрывшегося детского сада на Уралмаше произошёл пожар. Согласно информации от свидетелей, возгорание началось в хозяйственной постройке.

Вечером 29 апреля на территории закрытого на ремонт детского сада на Уралмаше в Екатеринбурге произошёл пожар.

По предварительной версии, очаг возгорания находился в хозяйственной постройке. Очевидцы рассказывали, что языки пламени поднимались вверх на несколько метров, а из горящей постройки раздавались хлопки.


Екатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,ремонт,Свердловская область,детский сад,Уралмаш,возгораниеЕкатеринбург,пожар,пожарные,происшествие,ремонт,Свердловская область,детский сад,Уралмаш,возгорание

Фото: E1.ru


По информации E1.ru, площадь пожара составила 60 квадратных метров, в тушении было задействовано 6 пожарных на двух спецмашинах. Пострадавших нет.

Видео: E1.ru
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