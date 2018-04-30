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Новости Нижнего Тагила

Забор упал на 3 автомобиля в Екатеринбурге из-за сильного ветра (ВИДЕО)

30 апреля 2018, 12:25Добавить новость
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29 апреля на улице Заводской в Екатеринбурге часть забора упала на 3 иномарки. Конструкцию унесло сильным ветром.

Очевидец рассказал, что в это время на улице был сильный порывистый ветер. Конструкция забора, ограждавшего стройку неподалеку, не выдержала и часть ее упала на автомобили. У Toyota - вмятина на крыше, у Kia поврежден багажник, у Opel пробито лобовое стекло, передает сетевое издание «E1».

Напомним, что на 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, и ожидается сильный ветер.



Видео: «E1»
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