Забор упал на 3 автомобиля в Екатеринбурге из-за сильного ветра (ВИДЕО)

29 апреля на улице Заводской в Екатеринбурге часть забора упала на 3 иномарки. Конструкцию унесло сильным ветром.

Очевидец рассказал, что в это время на улице был сильный порывистый ветер. Конструкция забора, ограждавшего стройку неподалеку, не выдержала и часть ее упала на автомобили. У Toyota - вмятина на крыше, у Kia поврежден багажник, у Opel пробито лобовое стекло, передает сетевое издание «E1».





Напомним, что на 30 апреля на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, и ожидается сильный ветер.









Видео: «E1»