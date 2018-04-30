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Новости Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Новгорода убила и сожгла двух своих детей (ВИДЕО)

30 апреля 2018, 09:05Добавить новость
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Личность женщины, подозреваемой в убийстве двух детей, была установлена. Ею оказалась жительница Нижнего Новгорода, мать убитых, Елена Каримова. После задержания она созналась в содеянном преступлении.

27 апреля на овощебазе в Семёновском районе Нижегородской области на месте пожара в заброшенном здании были обнаружены трупы двух детей. По информации правоохранительных органов, благодаря показаниям свидетеля удалось задержать подозреваемую в совершении убийства и поджога. Ею оказалась местная жительница, мать погибших детей, Елена Каримова.

Как сообщает Life.ru, женщина созналась в том, что убила свою четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына. Сделала она это по причине того, что не могла обеспечить детей всем необходимым. На данный момент Елена Каримова находится под стражей.

За день до убийства подозреваемая выложила в социальной сети Instagram ролик с детьми. На кадрах она едет с дочерью и сыном в машине, и слушает трогательную песню «Мама».


Видео: Shot
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