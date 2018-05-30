71-летний мужчина с болезнью Альцгеймера пропал в Екатеринбурге (ФОТО)

28 мая 2018 года родственники 71-летнего Владимира Мягкого из Екатеринбурга сообщили о его пропаже. Мужчина вышел из дома № 1 по улице Саввы Белых, где жена оставила его с консьержем и ненадолго отошла. Со вчерашнего дня волонтеры ведут поиски пропавшего.

Владимир Мягков худощавый, рост его составляет 168 см. У него короткие седые волосы, глаза серо-голубые. Особые приметы: на левой руке нет фаланги указательного пальца. Походка Владимира Владимировича неуверенная и сутулая.





В день пропажи на пожилом человеке были надеты темно-зеленая куртка, темно-синий свитер, черная толстовка с рисунком, темно-голубые джинсы, темно-синие кроссовки и черная шапка.





Мужчина страдает болезнью Альцгеймера и найти свой дом самостоятельно он не сможет из-за провалов в памяти, сообщает «Вечерний Екатеринбург».





Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Мягкова, просят сообщить об этом в полицию или по телефонам: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или 8 912 223 26 46 (Марго).





Фото: Вечерний Екатеринбург



