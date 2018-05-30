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Новости Нижнего Тагила

71-летний мужчина с болезнью Альцгеймера пропал в Екатеринбурге (ФОТО)

30 мая 2018, 16:55Добавить новость
Екатеринбург,пенсионеры,полиция,поиск,пропажа,мужчина,болезнь Альцгеймера,розыск

28 мая 2018 года родственники 71-летнего Владимира Мягкого из Екатеринбурга сообщили о его пропаже. Мужчина вышел из дома № 1 по улице Саввы Белых, где жена оставила его с консьержем и ненадолго отошла. Со вчерашнего дня волонтеры ведут поиски пропавшего.  

Владимир Мягков худощавый, рост его составляет 168 см. У него короткие седые волосы, глаза серо-голубые. Особые приметы: на левой руке нет фаланги указательного пальца. Походка Владимира Владимировича неуверенная и сутулая.

В день пропажи на пожилом человеке были надеты темно-зеленая куртка, темно-синий свитер, черная толстовка с рисунком, темно-голубые джинсы, темно-синие кроссовки и черная шапка.

Мужчина страдает болезнью Альцгеймера и найти свой дом самостоятельно он не сможет из-за провалов в памяти, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Мягкова, просят сообщить об этом в полицию или по телефонам: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или 8 912 223 26 46 (Марго).

Екатеринбург,пенсионеры,полиция,поиск,пропажа,мужчина,болезнь Альцгеймера,розыск

                                                                         Фото: Вечерний Екатеринбург

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