+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
утро: +9
день: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.59 + 5.33
EUR 72.52 + 1.96
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Люстра упала на детском празднике в нижнетагильском ДК имени Гагарина (ВИДЕО)

31 мая 2018, 01:30Добавить новость
администрация,безопасность,город,дети,здоровье,праздник,происшествие,ребенок,ДК им. Гагарина,Свердловская железная дорога,РЖД

В Нижнем Тагиле во дворце культуры имени Гагарина, находящемся в ведомстве Свердловской железной дороги, во время детского праздника упала люстра. Никто не пострадал.

Люстру установил подрядчик в 2007 году, когда проводился ремонт здания. Все требования безопасности были соблюдены. После ремонта помещение содержалось в соответствии с регламентом, поэтому дополнительные проверки не проводились.

В процессе внутреннего расследования выяснилось, что вероятной причиной падения люстры стал заводской дефект крепления. При проверке остальных люстр недостатков не обнаружилось.

Администрация учреждения предложила родителям продлить мероприятие в качестве морального ущерба. Вместо трех часов мероприятие длилось пять. Вследствие инцидента родители не предъявили официальных претензий.
 

Видео: Телекомпания «Тагил-ТВ»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Роддом на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт на дезинфекцию
29 мая, 22:20
5 0
«Во всём должна быть мера»: уральский депутат высказался о помощи недоношенным детям
28 мая, 09:00
10 15
Лысый мужчина трогает девочек в подъездах в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 мая, 07:50
13 16

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 69
Подписаться на новости