Люстра упала на детском празднике в нижнетагильском ДК имени Гагарина (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле во дворце культуры имени Гагарина, находящемся в ведомстве Свердловской железной дороги, во время детского праздника упала люстра. Никто не пострадал.

Люстру установил подрядчик в 2007 году, когда проводился ремонт здания. Все требования безопасности были соблюдены. После ремонта помещение содержалось в соответствии с регламентом, поэтому дополнительные проверки не проводились.





В процессе внутреннего расследования выяснилось, что вероятной причиной падения люстры стал заводской дефект крепления. При проверке остальных люстр недостатков не обнаружилось.





Администрация учреждения предложила родителям продлить мероприятие в качестве морального ущерба. Вместо трех часов мероприятие длилось пять. Вследствие инцидента родители не предъявили официальных претензий.



Видео: Телекомпания «Тагил-ТВ»