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Новости Нижнего Тагила

Медсестра екатеринбургской зубной больницы выгнала пациента с острой болью (ВИДЕО)

30 мая 2018, 20:50Добавить новость
Екатеринбург,зуб,боль,пациент,Полис ОМС,медсестра,камера,проверка
17 мая в екатеринбургскую стоматологию №9 обратился местный житель с жалобами на острую боль. Однако администратор медучреждения отказалась принимать больного по полису ОМС, ссылаясь на то, что ведутся только платные приемы. Мужчина попытался объяснить, что несколько дней пытается попасть к врачу, но ответом медсестры было, что «это его проблемы».

После того, как администратор заметила, что мужчина снимает происходящее на камеру мобильного телефона, она попыталась силой отобрать средство связи и полис ОМС.

Руководство зубной поликлиники заявляет, что в курсе происшествия, и сейчас проводится служебная проверка. Страховая компания, клиентом которой является пострадавший, в свою очередь, начнет проверку после подачи им заявления, пишет РИА «Новости».

Видео: Е1
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