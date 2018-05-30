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Новости Нижнего Тагила

Тренер из Екатеринбурга Никита Мальцев задержан по подозрению в похищении и убийстве

30 мая 2018, 18:50Добавить новость
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30 мая в Екатеринбурге по подозрению в похищении человека и убийстве был заключен под арест ранее привлекавшийся к уголовной ответственности тренер рукопашного боя Никита Мальцев.

Утром 30 мая оперуполномоченные задержали тренера рукопашного боя по подозрению в похищении человека и убийстве, совершенном в октябре 2017 года.

Сопричастные лица по этому делу уже находятся в следственном изоляторе г. Екатеринбурга с начала 2018 года. Ими являются учредитель школы бокса «Атлант» Алексей Дубовой и Андрей Овчинников, известный в узких кругах по кличке Овчина. Мера пресечения для Никиты Мальцева будет объявлена в ближайшее время.

Как информируют «Вечерние ведомости», пресс-службы СУ СКР по Свердловской области и регионального полицейского главного управления МВД г. Екатеринбург от заявлений по данному задержанию отказались.

В Железнодорожном районном суде уже рассматривается дело о взяточничестве, в котором Никита Мальцев является обвиняемым. В результате расследования стало известно, что данное преступление тренер совершил при участии бывшего полицейского Сергея Кондрашина.

Также Никита Мальцев получил известность как сподвижник клуба единоборств «Храбр», члены которого были задействованы в драке на Депутатской улице г. Екатеринбурга в сентябре 2016 года.

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