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Новости Нижнего Тагила

Рецидивист из Слободо-Туринского района обвиняется в убийстве своего знакомого (ФОТО)

30 мая 2018, 19:35Добавить новость
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27 мая 2018 года в Слободо-Туринском районе произошло убийство. Следствие предполагает, что ранее судимый местный житель зарубил топором своего знакомого, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает следственное управление СК России по Свердловской области, двое местных жителей одной из деревень Слободо-Туринского района распивали спиртные напитки в доме ранее неоднократно судимого 57-летнего мужчины.

По версии следствия, в процессе застолья между товарищами возникло недопонимание. Вследствие разногласия один из мужчин взял топор, которым нанес несколько ударов по голове второму участнику застолья. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Преступник предпринял попытку спрятать тело погибшего, но, находясь в алкогольном опьянении, не смог его вынести. Орудие убийства мужчина спрятал в доме.

Соседи обвиняемого вызвали полицию. Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа застала подозреваемого на месте преступления. В ходе обыска был обнаружен топор со следами крови. Задержанный написал чистосердечные показания.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Следствие проводит комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела. Обвиняемый находится под арестом.

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Фото: Следственное управление СК РФ по Свердловской области

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