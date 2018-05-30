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Новости Нижнего Тагила

Уличные хулиганы разбили 5 авто в Нижнем Тагиле ночью 30 мая

30 мая 2018, 16:15Добавить новость
авто,Вагонка,легковые авто,Нижний Тагил,полиция,розыск,Свердловская область,хулиганы,Дзержинский район

Хулиганы разбили стекла и повредили крыши припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле. Пять владельцев уже написали заявления в полицию. По данным фактам проводится проверка.

Ночью 30 мая на Вагонке хулиганы повредили пять автомобилей. Очевидец поделился с редакцией TagilCity.ru, что в районе «Кедра», «Универсама» и школы 36 неизвестные повредили несколько машин. По его мнению, это совершили воспитанники детского дома.

 

Сегодня ночью на Вагонке малолетние детдомовцы громили машины в районе «Кедра», «Универсама» и 36 школы. Что теперь делать владельцам разбитых машин, и кто будет возмещать ущерб, -- поделился с редакцией тагильчанин.

 

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила информацию о повреждении автомобилей подтвердили. От граждан поступили заявления, в каждом случае на место выезжала следственно-оперативная группа.  

 

Утром в дежурную часть отдела полиции № 17 поступили сообщения от жителей Дзержинского района о повреждении автомашин, припаркованных в кварталах жилых домов. Всего поступило 5 заявлений от владельцев транспортных средств. Во всех случаях на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В пострадавших автомашинах разбиты стекла, есть повреждения крыш, зеркал заднего вида, -- сообщили в пресс-службе УВД.

 

По данным фактам в Нижнем Тагиле проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий.

 

В настоящее время по всем фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. Также устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, -- пояснили в пресс-службе УВД.

 

Летом 2017 года в центре Нижнего Тагила молодой человек прыгал на автомобиле и оставил вмятины, он попал на камеры видеонаблюдения и позже был найден полицией. 

© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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