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Новости Нижнего Тагила

Ведется ремонт: 11 домов в Дзержинском районе остались без горячей воды (ВИДЕО)

30 мая 2018, 20:10Добавить новость
Нижний Тагил,авария,вода,отключение,жилые дома,трубы,теплотрасса,опрессовка
11 жилых домов, детский сад и кинотеатр «Россия» остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе по проспекту Вагоностроителей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сейчас на месте прорыва воды ведутся ремонтные работы. Местные жители относятся к отключению воды и ремонтным работам с пониманием.

В  МУП «Горэнерго» сообщают, что ремонтные работы ведутся согласно графику и закончатся 31 мая в 20:00. Демонтирован поврежденный участок теплотрассы, ведется установка новых труб.

Напомним, что в результате опрессовки в Нижнем Тагиле обнаружено 120 утечек воды.


Видео: Тагил-ТВ
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