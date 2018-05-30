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Новости Нижнего Тагила

Водитель ВАЗ-2110 в Нижнем Тагиле сбил на пешеходном переходе женщину (ВИДЕО)

30 мая 2018, 22:50Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Ленина и Первомайская водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на пешехода. ДТП произошло 25 мая.

Водитель «десятки» сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От удара женщина упала и не смогла подняться самостоятельно, пока не приехала скорая помощь.

Водитель «Лады» вышел из автомобиля и подошел к сбитой им женщине. После этого он попытался уехать, однако его задержали очевидцы ДТП. Один из прохожих укрыл лежащую на асфальте тагильчанку своей курткой. До приезда скорой на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.


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