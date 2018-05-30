+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
день: +10
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.64 + 0.37
EUR 72.53 - 0.3
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Североуральска сядет на девять лет за смертельный конфликт подъезде

30 мая 2018, 08:00Добавить новость
город,насилие,полиция,происшествие,Россия,Свердловская область,смерть,суд,травма,убийство,уголовное дело,Североуральск,подъезд
В Североуральске 9 лет колонии строгого режима назначили 30-летнему местному жителю за причастность к смерти женщины.

Трагедия произошла 8 марта 2017 года. Мужчина шёл к другу на пьяные посиделки. В подъезде дома между вторым и третьим этажами на пути обвиняемого оказалась 49-летняя подвыпившая женщина.

Обвиняемый разозлился, что дама мешала ему пройти, тогда он толкнул её с лестницы, в результате чего пострадавшая ударилась головой о чугунную батарею. Мужчина проследовал к своему другу, а женщина осталась лежать без чувств.

Вскоре в подъезд вошли люди, которые вызвали пострадавшей скорую. В больнице женщину пытались спасти, но черепно-мозговая травма была достаточно серьёзная, в результате чего дама скончалась на следующий день, 9 марта.

Полицейские смогли установить личность обидчика. Накануне состоялся суд, где подсудимому озвучили приговор – девять лет тюрьмы, передают в пресс-службе СК РФ по региону.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Житель Асбеста лишился половины головы в ДТП (ФОТО)
28 мая, 09:30
0 8
Ранее судимый житель Кировграда нанёс смертельный удар собутыльнику из-за ревности
24 мая, 09:30
0 2
Два тагильских начальника получили срок из-за травмирования электромонтёров на НТМК
18 мая, 09:30
6 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Сейчас на сайте 2598 гостей и 9 пользователей
Подписаться на новости