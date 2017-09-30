| регистрация
Новости Нижнего Тагила

5 мужчин напали с ножом на общественника на нелегальном рынке в Екатеринбурге (ВИДЕО)

30 сентября 2017, 13:30Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,торговля,нападение,общественные движения,рейд
Общественники по борьбе с нелегальной торговлей пострадали во время рейда на рынок в Теплоходном переулке Екатеринбурга.

Пострадавший Дмитрий Чукреев рассказал, что во время нападения находился около одного из кафе на нелегально построенном рынке. На него набросились пятеро мужчин, у одного из них был нож.

 

Оператора, который фиксировал нарушения, заперли в кафе, сломали видеокамеру и отобрали флешку с записью. Самого Дмитрия пытались утащить в сторону, но ему удалось вырваться. Активист испугался за свою жизнь и написал заявление в полицию. По его словам, нападавшие угрожали подкараулить его около дома.

 

Дмитрий Чукреев является руководителем общественного движения «Народный контроль». Он сообщил, что рейды на нелегальном рынке проходили неоднократно. Общественники утверждают, что ими была выявлена торговля контрафактной одеждой и некачественными продуктами, о чем они сообщили в полицию, прокуратуру и администрацию города. Последний рейд показал, что нарушения все еще не устранены, пишет Е1.

безопасность,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,торговля,нападение,общественные движения,рейдбезопасность,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,торговля,нападение,общественные движения,рейдбезопасность,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,торговля,нападение,общественные движения,рейдбезопасность,Екатеринбург,нарушение,полиция,проверка,торговля,нападение,общественные движения,рейд

Фото: Е1

Видео: Е1
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Пьяный екатеринбуржец атаковал бригаду скорой помощи
24 августа, 07:00
0 3
58 тагильчан в минувшие выходные нарушили правила перевозки детей в автомобиле (ФОТО)
21 августа, 14:50
0 2
1
Неизвестный с пистолетом ограбил банк в Екатеринбурге
18 августа, 07:30
4 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 102
Подписаться на новости