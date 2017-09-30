5 мужчин напали с ножом на общественника на нелегальном рынке в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Пострадавший Дмитрий Чукреев рассказал, что во время нападения находился около одного из кафе на нелегально построенном рынке. На него набросились пятеро мужчин, у одного из них был нож.

Оператора, который фиксировал нарушения, заперли в кафе, сломали видеокамеру и отобрали флешку с записью. Самого Дмитрия пытались утащить в сторону, но ему удалось вырваться. Активист испугался за свою жизнь и написал заявление в полицию. По его словам, нападавшие угрожали подкараулить его около дома.

Дмитрий Чукреев является руководителем общественного движения «Народный контроль». Он сообщил, что рейды на нелегальном рынке проходили неоднократно. Общественники утверждают, что ими была выявлена торговля контрафактной одеждой и некачественными продуктами, о чем они сообщили в полицию, прокуратуру и администрацию города. Последний рейд показал, что нарушения все еще не устранены, пишет Е1.





Фото: Е1





Видео: Е1