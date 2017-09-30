61-летний мужчина был насмерть сбит поездом в Екатеринбурге

Трагедия произошла примерно в час ночи на ж/д станции Кольцово в Екатеринбурге. Пассажирский поезд Самара – Нижневартовск насмерть сбил 61-летнего мужчину, который находился рядом с путями. Машинист пытался экстренно притормозить, но избежать столкновения не смог.





Личность погибшего установлена. Им оказался 61-летний житель Екатеринбурга. Родственникам мужчины уже сообщили о случившемся.





В Управлении на транспорте МВД России по УрФО сейчас выясняют, как пожилой мужчина оказался ночью на ж/д станции и почему не услышал приближающийся поезд, пишет «Наша Газета».