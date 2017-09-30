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Новости Нижнего Тагила

61-летний мужчина был насмерть сбит поездом в Екатеринбурге

30 сентября 2017, 16:00Добавить новость
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Ночью с 29 на 30 сентября в Екатеринбурге поезд насмерть сбил пожилого мужчину.

Трагедия произошла примерно в час ночи на ж/д станции Кольцово в Екатеринбурге. Пассажирский поезд Самара – Нижневартовск насмерть сбил 61-летнего мужчину, который находился рядом с путями. Машинист пытался экстренно притормозить, но избежать столкновения не смог.

Личность погибшего установлена. Им оказался 61-летний житель Екатеринбурга. Родственникам мужчины уже сообщили о случившемся.

В Управлении на транспорте МВД России по УрФО сейчас выясняют, как пожилой мужчина оказался ночью на ж/д станции и почему не услышал приближающийся поезд, пишет «Наша Газета».

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