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Новости Нижнего Тагила

Более 1 млн рублей были похищены из инкассаторской машины в Екатеринбурге

30 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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Неизвестные украли из инкассаторской машины в Екатеринбурге более миллиона рублей.

28 сентября в Екатеринбурге была ограблена инкассаторская машина. О происшествии в полицию сообщил руководитель коммерческой компании, деньги которой находились в момент ограбления в машине.

Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, водитель покинул автомобиль на несколько минут. Вернувшись, он обнаружил, что переднее и заднее стекло машины были разбиты, а коробка с деньгами пропала. Нанесенный ущерб оценивается в 1 млн 375 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело, преступники могут получить наказание до 10 лет лишения свободы. Полицейскими были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым, возможно, удастся определить причастных к ограблению лиц, пишет Rupolit.ru.

 
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