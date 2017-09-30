Более 1 млн рублей были похищены из инкассаторской машины в Екатеринбурге

28 сентября в Екатеринбурге была ограблена инкассаторская машина. О происшествии в полицию сообщил руководитель коммерческой компании, деньги которой находились в момент ограбления в машине.





Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, водитель покинул автомобиль на несколько минут. Вернувшись, он обнаружил, что переднее и заднее стекло машины были разбиты, а коробка с деньгами пропала. Нанесенный ущерб оценивается в 1 млн 375 тысяч рублей.





По факту хищения возбуждено уголовное дело, преступники могут получить наказание до 10 лет лишения свободы. Полицейскими были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым, возможно, удастся определить причастных к ограблению лиц, пишет Rupolit.ru.