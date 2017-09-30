Более 100 зданий эвакуированы в Екатеринбурге: сообщения о бомбах продолжаются (ФОТО)

Напомним, днем 29 сентября сообщалось о 56 эвакуированных зданиях в Екатеринбурге.

Волна эвакуаций продолжилась до ночи и возобновилась утром 30 сентября. После эвакуаций детских садов и школ сообщения о минировании начали поступать в больницы. Затем начались массовые эвакуации в ВУЗах, в том числе в УГМУ, УрГПУ и УрГЭУ-СИНХ.

Также были эвакуированы торговые комплексы «Таганский ряд», «Алатырь» и множество торговых центров, в том числе продуктовые супермаркеты. Массовая эвакуация коснулась и отелей: «Онегин Плаза», Park Inn, «Визави» - только некоторые из них. Людей эвакуировали из кинотеатра «Салют», «Дома Кино», кинотеатра «Заря».



Ближе к вечеру звонки о минировании начали поступать в кафе и рестораны. Эвакуированы кафе «Рататуй», New Bar и «Душевная Кухня». Затем рестораны «Гастроли», «Оптимист», бары «Виктория», Liberty и Grott Bar.

Фото: Е1



Уже утром 30 сентября поступило сообщение о минировании Уральского юридического университета и автодорожного колледжа. Студенты были эвакуированы. Работа некоторых зданий после массовых эвакуаций все еще приостановлена, пишет Е1.