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Новости Нижнего Тагила

Более 100 зданий эвакуированы в Екатеринбурге: сообщения о бомбах продолжаются (ФОТО)

30 сентября 2017, 11:30Добавить новость
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Массовые эвакуации после сообщений о минировании продолжаются в Екатеринбурге.

Напомним, днем 29 сентября сообщалось о 56 эвакуированных зданиях в Екатеринбурге.

 

Волна эвакуаций продолжилась до ночи и возобновилась утром 30 сентября. После эвакуаций детских садов и школ сообщения о минировании начали поступать в больницы. Затем начались массовые эвакуации в ВУЗах, в том числе в УГМУ, УрГПУ и УрГЭУ-СИНХ.

 

Также были эвакуированы торговые комплексы «Таганский ряд», «Алатырь» и множество торговых центров, в том числе продуктовые супермаркеты. Массовая эвакуация коснулась и отелей: «Онегин Плаза», Park Inn, «Визави» - только некоторые из них. Людей эвакуировали из кинотеатра «Салют», «Дома Кино», кинотеатра «Заря».

 

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Ближе к вечеру звонки о минировании начали поступать в кафе и рестораны. Эвакуированы кафе «Рататуй», New Bar и «Душевная Кухня». Затем рестораны «Гастроли», «Оптимист», бары «Виктория», Liberty и Grott Bar.

 

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Фото: Е1


Уже утром 30 сентября поступило сообщение о минировании Уральского юридического университета и автодорожного колледжа. Студенты были эвакуированы. Работа некоторых зданий после массовых эвакуаций все еще приостановлена, пишет Е1.

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